Anna Netrebko bald auch in Verona

Am Wiener Opernball hat Anna Netrebko unlängst begeistert, am 29. Juni feiert sie ihr Debüt in der Arena von Verona, auch dort mit ihrem Mann, Yusik Eyvazov. In Verdis „Il trovatore“, in der Inszenierung von Franco Zeffirelli, singt er den Manrico, sie die Leonora, weitere Aufführungen sind am 4. und 7. Juli. Die Saison in Verona beginnt am 21. Juni mit der „Traviata“ in einer neuen Inszenierung Zeffirellis, sie dauert bis 7. August. Weiters gespielt werden „Aida“, „Carmen“ (mit Erwin Schrott) und „Tosca“. Am 4. August feiert Placido Domingo sein 50-Jahr-Verona-Jubiläum. Die neue Intendantin, Cecilia Gasdia, will mit Musikdirektor Daniel Oren die Arena wieder zur „Scala des Sommers“ machen, sagte sie, es seien schon fast 100.000 Karten verkauft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2019)