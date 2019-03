Wenn das bierselige Volk die Mannschaft des Holländers aufweckt, ist das nichts für empfindliche Ohren. Das Schiff des Fremden ankert nämlich gleichsam im Auditorium. Der fulminant schlagkräftige Volksopernchor schmettert also das „Steuermann, lass die Wacht“ aus zunächst vollen Kehlen frontal an der Rampe, bevor es sich in nicht minder lauter Panik mit den Stimmen der Verdammten mischt, die via Tonanlage herein dröhnen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2019)