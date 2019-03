Da kann Wien keiner dreinreden

Die Staatsoper demonstriert, was das mittlerweile nur noch in Wien wirklich extensiv gepflegte Repertoiresystem kann: Die Zeit zwischen illustren Stargastspielen in italienischen Straßenfegern füllt man mit Aufführungsserien von Mozart-Opern. Die galten in früheren Zeiten als wichtigste Trumpfkarte wienerischer Musiktheaterkultur. Dann kamen Jahre der Vernachlässigung, bis man den viel gerühmten Mozart-Stil nur noch vom Hörensagen kannte. Dass das Staatsopern-Ensemble wieder einmal imstande sein könnte, Mozart auf allerhöchstem Niveau quasi im Alleingang aufzuführen, hätte man sich noch vor zehn Jahren nicht träumen lassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)