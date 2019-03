Beseelte Neue Welt

Standing Ovations schon nach dem ersten Stück: Das ist selten, selbst bei Mariss Jansons. Aber wann hat man zuletzt Dvořáks neunte Symphonie „Aus der Neuen Welt“ so perfekt und beseelt zugleich gehört wie an diesem ersten von zwei Gastspielabenden des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks im Musikverein? Allein, was der charismatische Lette aus dem unter seiner Ära in die oberste Weltklasse aufgestiegenen Klangkörper an klanglicher Finesse und beredter Phrasierung herausholte, war faszinierend. Erst recht, mit welcher Vitalität er die Bögen spannte. Das macht ihm heute kaum jemand nach, diese Verbindung aus Intensität und Feingefühl, die nicht zuletzt seine bewegende Darstellung des langsamen Satzes prägte. Wenn Musik in andere Sphären führen kann, dann so.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2019)