Die tönenden Erinnerungen an André Previn

Die Erinnerung an den kürzlich verstorbenen André Previn lässt sich mittels CD-Aufnahmen beschwören. Das Erbe an exzellenten Aufnahmen, die dieser Künstler hinterlassen hat, ist eminent. Mit einigen der bedeutendsten Symphonieorchester der Welt hat Previn vornehmlich Musik des 20. Jahrhunderts – und zwar Werke aller, oft heftig divergierender Stilrichtungen – eingespielt. Nicht nur dort, wo sich die Klänge zwischen symphonischem „Ernst“ und unterhaltendem Genre bewegen, erzielte Previn überzeugende Ergebnisse.

Aber man kann diesem vielseitigen Musiker keineswegs gerecht werden, wenn man das Andenken auf seine Tätigkeit als international gefeierter Dirigent beschränkt. André Previns Herz war weit, wenn es um die Musik ging, die ihm von Jugend an Lebenselixier war. Seine ungewöhnliche, musikalisch wirklich universelle Begabung zeigte sich bereits im Kindesalter: Klavier spielte der als Andreas Ludwig Priwin in Berlin geborene Künstler schon als Kleinkind im väterlichen Haushalt. Die Studien am Konservatorium in Berlin konnten freilich nach der NS-Machtübernahme nicht lange fortgesetzt werden. Die jüdisch-großbürgerliche Familie flüchtete nach Paris und schließlich ins amerikanische Exil.

Mixtur aus Klassik und Hollywood

Mit dem Musikmachen hat Previn währenddessen nie aufgehört. Im Gegenteil. Seine Besessenheit brachte ihn überall sogleich mit der aktiven Musikszene aller Couleurs in Verbindung: Er liebt und spielte Mozartklavierkonzerte ebenso wie Jazz – wobei er die erlesensten Musiker zu seinen Partnern zählte und für die Unterhaltungs-Prominenz bald auch komponierte.

Als brillanter Pianist vermochte Previn auch komplizierte Partituren aus dem Stegreif in prächtig klingende Klaviermusik zu verwandeln. Umgekehrt ersann er bald raffinierte neue Kombinationen für die klassischen Orchesterinstrumente – und machte sie sich (und für Hollywood) nutzbar: Für seine Filmmusik heimste André Previn vier Oscars ein!

Dennoch hat ihn die „ernste Musik“ nie losgelassen. Als Dirigent war er eine Zeitlang auch mit den Wiener Philharmonikern verbunden – und spielte etwa mit dem philharmonischen Solocellisten Franz Bartolomey eine der bis heute herausragenden Aufnahmen von Richard Strauss' Tondichtung „Don Quixote“ op. 35 ein.

Gekoppelt mit Schostakowitsch

Bartolomeys Sohn Matthias, ebenfalls Cellist, hat sich ein Beispiel am großen musikalischen Horizont Previns genommen und ist auf klassischem Territorium ebenso sattelfest wie im zeitgenössischen Pop- und Rockbereich. Für die Zwitterstellung von Previns Cellosonate, die große klassische Formgebung mit einer zeitgemäßen Tonsprache amalgamiert, ist das die rechte Ausgangsposition. Im Verein mit Clemens Zeilinger hat Bartolomey junior das Werk aufgenommen und auf der CD mit der nicht minder zwischen den Stühlen und Stilen balancierenden Sonate von Schostakowitsch (op. 40) und einer harmonisch aparten, formvollendeten Passacaglia des österreichischen Jazzers Johannes Berauer gekoppelt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2019)