Dirigentinnen im Wettbewerb

Wien. Weltweit gibt es nur 21 Dirigentinnen – ihnen gegenüber stehen 586 Männer, die diesen Beruf ausüben, der Frauenanteil beträgt demnach vier Prozent. Ein Faktum, das die französische Pianistin Clémence Guerrand ändern will.

Mit Mawoma, kurz für „Music and Women Maestra“, hat sie den ersten globalen, ausschließlich Frauen vorbehaltenen Dirigierwettbewerb ins Leben gerufen. Präsentiert wurde er Anfang des Jahres mit Caroline von Monaco in Paris, als Sponsor fungiert Cartier.

Ziel sei es, „eine Bewegung zu schaffen, die weiblichen Vorreiterinnen eine Bühne bietet“, so Guerrand. Vorbilder seien ausschlaggebend für Musikerkarrieren. „Als Kind hatte ich kein Problem damit, mir vorzustellen, eine Pianistin zu werden, da es zahlreiche Idole gab.“ An Quoten glaube sie nicht, wohl aber an den Einfluss von Aufmerksamkeit. Und: „Was könnte femininer sein als das Führen eines Orchesters, bei dem es nicht darum geht zu dominieren, sondern zu vereinen?“ Interessierte konnten sich bewerben, ein Komitee unter der Führung von Frédéric Chaslin, der auch immer wieder in Wien dirigiert, nominierte die Kandidatinnen. Je drei wurden zu einer der sechs Vorentscheidungen nach Wien, Los Angeles, Johannesburg, Rio de Janeiro, Tokio und Sydney geladen. Die erste findet am 10. und 11. April in Wien statt, hier sind Vanessa Benelli und Simone Menezes aus Italien und die Deutsche Johanna Malangré im Rennen. Am 11. April geben sie mit dem KammerOrchester bei freiem Eintritt ein Konzert in den Sofiensälen. (tes)



(21.03.2019)