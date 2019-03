Das Schicksal vereint Netrebko und Kaufmann

Englische Diplomatie? Was die Musiktheater-Politik betrifft, punktet London derzeit gewaltig. Die Royal Opera ist Schauplatz eines Vokal-Gipfeltreffens. Musikchef Antonio Pappano vermochte die skeptische Anna Netrebko zum Bühnendebüt als Leonora in Verdis „Macht des Schicksals“ zu überreden. Und das an der Seite des meistgesuchten Tenors unserer Zeit.



Die Opernwelt hielt am Donnerstagabend also den Atem an. Wie die Netrebko selbst, die zu Beginn noch ein wenig nervös wirkte, aber bereits die Romanze im ersten Bild kontrolliert und mit jenem leicht gutturalen Glanz sang, der ihre Stimme so unverwechselbar macht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.03.2019)