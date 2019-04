Das Beethoven-Projekt will nicht klappen

Ob es besser klappen wird, wenn die Philharmoniker in der kommenden Woche dasselbe Programm im Konzerthaus präsentieren? Am Freitag ließen sie mit ihren Darstellungen der mittleren Beethoven-Symphonien vier und fünf im Musikverein jedenfalls zahlreiche Wünsche offen. Was insofern bemerkenswert ist, als es sich dabei um einen Teil jenes Zyklus handelt, den sie im Vorfeld des Beethoven-Jahrs 2020 mit Andris Nelsons für CD aufnehmen und der bereits im Sommer in Salzburg präsentiert werden soll.

Wirklich klappen wollte es bei diesem Projekt schon bisher nicht. So aufregend Nelsons russisches Repertoire darzustellen weiß – wie er mit seinem fulminanten Schostakowitsch-Zyklus mit dem Boston Symphony Orchestra beweist –, so wenig hat er bisher Zugang zu Beethoven gefunden. Gewiss, die Vierte ist (darauf hat Herbert von Karajan wiederholt hingewiesen) ein besonders heikles Werk, nicht nur, was die Wahl der Tempi, die Übergänge, vor allem die Streicher-Bläser-Balance anlangt. Schon die unerwartet spannungsarm präsentierte Einleitung des insgesamt wenig Brillanz ausstrahlenden Stirnsatzes ließ keinen Zweifel daran, dass der Bostoner und Leipziger Orchesterchef mit dieser Symphonie nicht allzu viel anzufangen weiß. Das bestätigte sich auch im Adagio, in dessen Tiefe und melodische Eleganz der Dirigent kaum je eindrang.

Schwungvoll? Verkrampft!

Auch Nelsons' Ambition, das folgende Scherzo mit quasi lockerem Witz darzustellen, missglückte. Was, wie man seinen Armbewegungen entnehmen konnte, schwungvoll gedacht war, kam eher verkrampft über die Bühne. Offensichtlich konnte der Dirigent das zuweilen mit Bläserirritationen kämpfende Orchester, dem man auch bei den Streichern mehr Glanz hätte entlocken können, von seiner Lesart dieses Allegro vivace nicht überzeugen. Dass sich hinter dem finalen Allegro ma non troppo die Idee eines Perpetuum mobile verbirgt, blieb in dieser auch den lyrischen Charme des Werks nur ansatzweise herausarbeitenden Interpretation bestenfalls angedeutet.

Nicht besser der Eindruck von Beethovens Fünfter. Bereits den Anfangsakkorden dieser sogenannten „Schicksalssymphonie“ mangelte es an vorwärtsdrängender Dramatik und Unmittelbarkeit des Ausdrucks. Das prägte auch das folgende Geschehen dieses Allegro con brio. Kaum innere Bewegtheit strahlte der langsame, unterschiedlich präzise musizierte Satz aus, dem damit unpassender Intermezzocharakter zuwuchs.

Unruhig, zuweilen verhetzt das vom Finale von Mozarts großer g-Moll-Symphonie KV 550 inspirierte Scherzo, dessen mehrfach ironische Züge kaum angesprochen wurden. In dieses Bild passte auch der mehr plakativ lautstarke als apotheotisch strahlende Finalsatz. Alles andere denn überzeugende Beiträge zum kommenden Beethoven-Jahr . . .

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2019)