Scheusale und Diktatoren im Musikverein

Konzerthälften, wie sie unterschiedlicher nicht sein hätten können. Zuerst blanke Routine, dann bekenntnishaftes, intensives Musizieren, das unter die Haut geht. Zum müden Auftakt zog man eines der meist geschundenen Stücke der Musikliteratur, Tschaikowskys b-Moll-Konzert, spannungs- und seelenlos in die Länge. Lokalmatador Rudolf Buchbinder, hör- und sichtbar auftrainiert, aber auch angespannt, warf sich mit viel Kraftaufwand in die Schlacht der bedrohlichen Kaskaden und gefürchteten Oktavläufe, Gergievs Begleitung zeugte weder von synchroner Aufmerksamkeit noch auffallendem Interesse an Stimmungen und Dramatik. Ein antirussischer Mix aus Wiener Melange und Münchner Bierschaum, beides nicht servierfrisch.

Aber Gergiev, der nervöse Hektik und minimalistische Zeichengebung – mit einem Dirigenten-„Stab“ in Bleistift-Größe – zum persönlichen Markenzeichen stilisiert hat, vermag auch hoch konzentriert Emotionen zu wecken, Bedrohung, Betroffenheit und Rührung zu provozieren. So bereitwillig wie angriffslustig folgt ihm bei Schostakowitschs Fünfter Symphonie sein Orchester in gestalterischer Präzision und lautmalerischer Ekstase. Das Entstehungsjahr 1937 wird geradezu Lügen gestraft: Die Botschaft der klingenden Verurteilung von Unterdrückung, Missbrauch und Zerstörung des Individuums bleibt immer aktuell. In beißender Ironie entlarven sich fratzenartig Diktatoren und andere Scheusale. Nur Einfältige könnten der Bruckner-artigen Schlussformel in Pseudo-Dur glauben. (wagü)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2019)