In Mailand ließen sich die Betrachtungen über die Stehplatzbesucher, die jüngst an dieser Stelle für Wien angestellt wurden, trefflich fortsetzen. An der Scala waren es die Loggionisti, die Besucher der obersten Logenränge, die über Jahrzehnte hin Dynamik ins Operngeschehen brachten, die Stars „machten“ oder sie aus dem Haus vertrieben – zuletzt etwa Roberto Alagna.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)