Großer Sopran allein auf (zu) großer Bühne

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Der Staatsoperndirektor präsentiert am Mittwoch eine Saisonauslastung von mehr als 99 Prozent – und ausgerechnet am selben Abend bleiben sehr viele Plätze frei. Das Programm des Solistenkonzerts von Adrianne Pieczonka mag bei manchen Zweifel geweckt haben, ob es auf die große Bühne passt. Im ersten Teil wurden diese Bedenken bestätigt, als Pieczonka Schuberts „Im Frühling“ und „Das Rosenband“ vortrug. Auch einige der Wesendonck-Lieder hätten in einem kleineren Saal wohl stärker gewirkt. Wobei Wagners „Träume“ und „Schmerzen“ sich durchaus vom Vorangegangenen abhoben, was Innigkeit und Strahlkraft der Stimme betraf.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)