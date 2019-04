Wiener Symphoniker spielen im Gemeindebau

Wien feiert heuer ausgiebig das 100-Jahr-Jubiläum des Wiener Gemeindebaus. Dazu gibt es viele Programmpunkte, einer mag aber wohl überraschen: Unter der Leitung von Dirigent Patrick Hahn werden die Wiener Symphoniker in einem Gemeindebau spielen. Der Eintritt zum Open-Air-Konzert ist f

Gespielt wird am 19. Mai im Gemeindebau am Rennbahnweg 27 in Wien-Donaustadt. Unter der Leitung von Dirigent Patrick Hahn gibt das Orchester das Stück "Peter und der Wolf". Nach den Symphonikern soll noch ein österreichischer Musiker als Überraschungsgast auftreten.

Großes Fest im Karl-Marx-Hof

Am 30. Juni wird dann im Karl-Marx-Hof das große Jubiläumsfest stattfinden. Mit Frühstück, Frühschoppen, und musikalischer Umrahmung - bei diesem Termin aber mit Blasmusik, den Freeman Singers und Wiener Wahnsinn. Es wird Führungen durch den Gemeindebau geben (auch in Bereiche, die üblicherweise versperrt sind), die das Team des Museums im Waschsalon übernimmt. Dort ist eine Dauerausstellung über das Rote Wien zu sehen. Und das Volxkino gastiert anlässlich des Jubiläums in verschiedenen Gemeindebauten, darunter im Karl-Seitz-Hof, im Karl-Wrba-Hof und im Harry-S.-Truman-Hof.

(red)