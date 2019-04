Christian Mason: Komponist im Gespräch

Bruckner zählt zum Kernrepertoire der Wiener Philharmoniker. Dennoch liegt, so erstaunlich das klingen mag, bisher von ihnen keine Gesamteinspielung seiner Symphonien vor. Zuletzt wagten sie sich in den 1990er-Jahren unter Claudio Abbado an dieses Unterfangen, doch es wurde nach Livemitschnitten der Symphonien 4, 5, 7 und 9 aus dem Wiener Musikverein nicht fortgeführt. Nun nehmen sie mit Christian Thielemann einen neuen Anlauf – und kombinieren je eine Bruckner-Symphonie mit einem zeitgenössischen Stück.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft