Anna Netrebko: Schwarze Tiefe, flammende Höhe

„La luce langue – Das Licht schwindet“, singt Lady Macbeth: Sie sehnt die Nacht herbei, in deren Schutz der nächste Mord geschehen soll. Im orchestralen Dämmerschein aus fahlen Bläserakkorden und dem Frösteln der Streicher, den das Mariinsky-Orchester malt, schlängelt sich die Kantilene der Lady auf und ab. „Legato e cupo“, verlangt Verdi in der Partitur, gebunden und – ja, was eigentlich genau? Dumpf, düster? Anna Netrebkos Antwort ist die Schwärze: Wenn ihr die Phrase scheinbar mühelos aus der Kehle strömt, glaubt man beinah, ins dunkle Schimmern eines Erdölsees hineingezogen zu werden – und erst recht, wenn sie den Toten ein zynisches Requiem in die Ewigkeit hinterherschickt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.05.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft