Das luxuriöseste Museum der Welt mit Musik

Mai 1869 – nichts ist wie in der guten alten Zeit. Anno Amadei hätte man aus Anlass der Eröffnung eines neuen Operngebäudes jedenfalls eine ebenso neue Oper zur Aufführung gebracht. Und jetzt? Niemand wartete mehr auf Novitäten. Längst waren die immerwährenden Amadeus-Jahre angebrochen. Man spielte also „Don Giovanni“ (auf dem Programmzettel hieß er „Don Juan“), einen Klassiker, der schon 80 Jahre alt war. Ausdrücklich sollte ja das Hofoperngebäude an der Ringstraße „immer 40 bis 50 Opern und auch mehrere Ballette vollständig montiert“ haben. Was Richard Strauss weitere 80 Jahre später Opernmuseum nennen sollte, war längst Realität.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.05.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft