Ein Mammutwerk, das jede Sekunde droht, aus allen Fugen zu geraten: Hector Berlioz, in keiner Beziehung mit normalen Maßstäben zu messen, forderte in seiner „Grande Messe des Morts“ vulgo „Requiem“ Irrationales wie Gigantisches, versuchte Himmel wie Hölle, ging schamlos an die Grenzen, um sie vielleicht auch zu überwinden. Und das mit kühler, rationaler Ästhetik.

