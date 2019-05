Brittens Seelentöne von der Front

„But the old man would not so, but slew his son, / And half the seed of Europe, one by one“: Es ist vielleicht die schlimmste Szenerie in der Lyrik von Wilfred Owen, diesem bedeutenden literarischen Zeitzeugen des Ersten Weltkriegs, der 1918 mit 25 Jahren fiel. Das Original ist aus der Genesis bekannt: Abraham rüstet sich, Sohn Isaak zu opfern. Der Himmel gebietet ihm Einhalt und rettet den Jüngling. Bei Owen verwandelt sich der alte Mann in die Bestie des Krieges und lässt sich nicht aufhalten: Er schlachtet den Sohn und mit ihm „die halbe Saat Europas, einen nach dem anderen“.

