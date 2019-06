„Orpheus in der Unterwelt“: Jupiters Blödelblitze schlagen ein

„Scheidungen werden im Himmel beschlossen“, witzelte einst Oscar Wilde, Ehen in – nun ja, da gibt der Hausverstand die Antwort. Der Spott über die Hölle der verbrieften Zweisamkeit zählt zu den Dauerbrennern des musikalischen Unterhaltungstheaters, also auch in Jacques Offenbachs gerne als „Ur-Operette“ gefeiertem „Orpheus in der Unterwelt“. In Peter Lunds deutscher Fassung, die nun in den Spielplan der Volksoper zurückgekehrt ist, bedient sich Orpheus, für die Gattin bloß „ein drittklassiger Tuttigeiger mit dreistündiger Lehrverpflichtung an der Bezirksmusikschule“, bei seinen Schülerinnen, und das gänzlich unbeleckt von #Metoo – schließlich schreiben wir noch die Antike. Eurydike hingegen will sich am sexy Rocker-Nachbarn schadlos halten, der sich freilich als Pluto entpuppt, sie kurzerhand um die Ecke und damit zu sich in die Unterwelt bringt. Nur unter dem Druck der mit allen PR-Wassern gewaschenen Öffentlichen Meinung (Regula Rosin) lässt sich Orpheus erweichen, seine Freiheit wieder aufs Spiel zu setzen.

