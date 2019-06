Bei Schubert enttäuschte Piotr Beczała

War es anfängliche Nervosität oder eine Indisposition Piotr Beczałas? Jedenfalls blieb seine Interpretation von Liedern Schuberts im Brahmssaal weit unter den Erwartungen. Zugegeben, in „Als ich sie erröten sah“ ließ Beczała seinen Tenor wie gewohnt glänzen. Und ja, überall dort, wo er das Volumen, für das er bekannt ist, hineinlegen konnte, sang er mit vollem Organ und gewohnter Souveränität, „Liebesrausch“ wurde so mit voll vitaler Tongebung zum Genuss. Doch zahlreiche der bei Schubert so wichtigen Piano-Passagen wirkten teils unrein, teils ungewollt gehaucht, teils angestrengt. Die Leichtigkeit in der Intonation, für die man Beczała schätzt, vermisste man hier.

