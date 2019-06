Bartoli und die Vergänglichkeit

„Ich bin das hohe Alter, Ihnen miserablichst zu dienen“, nuschelte Hans Moser vor bald 60 Jahren bei den Salzburger Festspielen dem verblüfften Josef Meinrad in der Rolle des Fortunatus Wurzel zu. Ob Damiano Michieletto den „Bauer als Millionär“ kennt? Wohl nicht – und die Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit tritt am Theater ja oft in personifizierter Form auf. Aber ein bisschen geht es Cecilia Bartoli nun bei der umjubelten Pfingstfestspielpremiere von Georg Friedrich Händels „Alcina“ wie Wurzel, der Zentralfigur von Ferdinand Raimunds Zauberspiel: Auch sie muss sich ihrem alten Alter Ego stellen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft