Pfingstfestspiele: Das barocke Salzburg im seligsten Licht

„Lux beatissima – o seligstes Licht“: Bei diesen Worten vereinten sich alle vier Vokal- und Instrumentalchöre, die auf den Orgelemporen in der Vierung des Salzburger Doms zunächst einzeln hervorgetreten waren, mit dem großen Chor am Boden zu geradezu mystischer Wirkung. G-, E-, C-, A-Dur: Bei dieser harmonischen Achterbahnfahrt durch terzverwandte Dreiklänge, die Heinrich Schütz in „Veni, sancte Spiritus“ zur Schilderung der feurigen Zungen des Pfingstwunders erstrahlen lässt, bei diesem erst gesplitteten, dann alles umhüllenden Surroundsound zur höheren Ehre Gottes, kann es sogar Atheisten aus der Kirchenbank heben. Zumindest wenn es so glorios leuchtend dargeboten wird wie vom Monteverdi Choir und den English Baroque Soloists unter John Eliot Gardiner. Sie haben das Domkonzert zum Finale der Pfingstfestspiele nicht nur als Einspringer gerettet, sondern aus eigener Kraft zum Ereignis gemacht.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft