Das Wunder von Chopins Wiegenlied

Auch nach vier Jahrzehnten hat Maurizio Pollini die Neugier nicht verlassen. Das zeigte er auch am Dienstag im Musikverein. Selbst einem Stück, mit dem er sich seit vielen Jahren intensiv auseinandersetzt, kann er Neues, Überraschendes abgewinnen. In diesem Fall Chopins populärer Berceuse. Kann man sich erinnern, dieses Werk jemals in einer solch luziden Farbenpracht, so unmittelbar berührend und dennoch ohne jede Sentimentalität im Konzert gehört zu haben? Ein kleines Wunder an Klang, vor allem Atmosphäre, was Pollini da gelungen ist.

