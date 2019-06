In Beethovens Zentralmassiv

Philadelphia, Wien, Tokio, São Paulo, Melbourne, Neu-Delhi und Paris: Das sind nur die Orte für die Liveaufnahmen aller Beethoven-Quartette. Darüber hinaus erklimmt das Quatuor Ébène derzeit auf einer Welttournee mit Stationen in 18 Ländern auf sämtlichen Kontinenten jeweils einzelne Gipfel dieses Zentralmassivs der Gattung, um dann zum Beethoven-Jahr 2020 bei seinen weiteren Konzerten nicht nur die Gesamteinspielung vorzulegen, sondern auch noch eine dabei gedrehte Doku über diesen „Beethoven around the World“ zu zeigen. Im Mozartsaal standen nun die ersten beiden der „Rasumowsky-Quartette“ auf dem Programm.

