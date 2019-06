Pereira geht. Wird Meyer Scala-Intendant?

Der Vertrag von Alexander Pereira als Intendant der Mailänder Scala wird nicht verlängert. Das hat der Aufsichtsrat des wichtigsten italienischen Opernhauses in einer Sitzung Dienstag Früh beschlossen. Man hätte sich auch bereits auf einen Nachfolger geeinigt, bestätigte Mailands Bürgermeister, der auch Präsident der Scala-Stiftung ist. Allerdings werde er nun mit ihm in Verhandlungen treten. Wer der künftige Scala-Chef ist, werde erst am 28. Juni kommuniziert.

Italienische Medien favorisierten zuletzt einen italienischen Kandidaten und tippten auf den römischen Opern-Intendanten Carlo Fuortes. Der aber hat vorige Woche verkündet, in Rom bleiben zu wollen. Als wahrscheinlichster Nachfolger gilt nun Staatsopernchef Dominique Meyer.

Er wäre der zweite Franzose nach Stéphane Lissner in diesem Amt. Eine Hürde für die Übernahme der Scala-Geschäfte könnte die kurze Frist bis zum Ausscheiden Pereiras bedeuten. Der Vertrag des österreichischen Managers, der von den Salzburger Festspielen nach Mailand übersiedelte, läuft im Februar 2020 aus. Allerdings hat Pereira dem Vernehmen nach das Programm bereits bis zum Sommer 2022 vorausgeplant.

„Sichere und seriöse Quelle“

Der Wiener Staatsopern-Spielplan wiederum liegt bis zum offiziellen Ende der Ära Meyer vor: Die kommende Spielzeit wurde bereits vor Wochen vorgestellt. Meyer könnte also mit den Vorbereitungen für Mailand bereits beginnen. Wie gehaltvoll die Gerüchte sind, ließ sich am Dienstag nicht ermitteln. Dominique Meyer verwies gegenüber der APA auf die für den 28. Juni geplante Presseaussendung und wollte im Übrigen nicht Stellung nehmen.

Die französische Agentur AFP hingegen will aus „sicherer und seriöser“ Quelle wissen, dass die Entscheidung für den Wiener Opernchef gefallen sei. Meyer hatte von den in Mailand gehandelten Kandidaten jedenfalls den ausführlichsten Intendanten-Lebenslauf vorzuweisen. Er leitete vor der Wiener Staatsoper bereits das Pariser Théâtre des Champs Elysées und das Opernhaus von Lausanne. Er war als Assistent des französischen Kulturministers Jack Lang auch für die Eröffnung der Pariser Opéra Bastille zuständig. (sin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2019)