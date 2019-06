Mozart-Saal: Dvořák, gefährlich an der Parodie vorbeigeschrammt

Noch vor einer Woche küsste die große Sofia Gubaidulina coram publico den Geiger Vadim Repin im Konzerthaus für die Interpretation ihres 3. Violinkonzerts „Dialog“. Wären Brahms oder Dvořák am Sonntag im Mozart-Saal gewesen, sie hätten wohl kaum einen Anlass verspürt, Repin zu umarmen. Zu hemdsärmelig und ungeschlacht entledigte sich Vadim Repin & friends ihrer Aufgabe, zwei Flaggschiffe der Klavierquintett-Literatur zur Wirkung zu bringen. Da waren bei den Streichern größtenteils Klang- und Kraft-Berserker am Werk, als wären Phon-Stärken wichtiger als Formulierung, Phrasierung, Farben und Stimmungen. Das lag wohl am Fehlen einer bestimmenden Führungspersönlichkeit. Vadim Repin zählt eher zu den introvertierten Geigern, unterspielt lieber diskret als den Ton anzugeben. Sein Ton gibt sich auch bescheiden dünn, ohne Strahlen, Glanz oder gar Verführungskraft.

