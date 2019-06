„Vogelhändler“: In Baden schenkt man Rosen

Eigentlich braucht's in Baden ja keine „Rosen aus Tirol“ – so herrlich blüht es noch im Rosarium im Doblhoffpark. Aber wenn „Der Vogelhändler“ (stimmlich und im Lederhosen-Outfit überzeugend: Clemens Kerschbaumer) den Strauß nach einigen Wirren am Ende doch seiner Christel von der Post überreicht und diese Partie so schön für sie singt, dann ist nicht nur auf der Bühne der Sommerarena Baden alles eitel Wonne, sondern auch im Zuschauerraum. Christa Ertl inszeniert Carl Zellers 1891 im Theater an der Wien uraufgeführte Operette schwungvoll (Choreografie: Bohdana Szivacz) und klassisch, was dem Publikum der Premiere am Samstag (zugleich auch die Saisoneröffnung der Sommerarena) merkbar große Freude bereitete.

