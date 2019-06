Virtuoser Auftakt zum Finale der Ära von Manuel Legris

Manuel Legris ist der Held der Wiener Ballettomanen. Seit dem Amtsantritt des einstigen Pariser Etoiles hat sich das Staatsballett aus seinem Mauerblümchendasein emanzipiert. Dass das Ballett in Wien einmal solche Rekordzahlen schreiben würde wie die Oper, hätte sich niemand träumen lassen. Die alljährliche „Nurejew-Gala“, in der das Erreichte an einem Abend demonstriert wird, hat Legris mit Bedacht seinem einstigen Mentor gewidmet, der auch in Wien die Tanzlegende schlechthin war und geblieben ist. In Rudolf Nurejews Namen bittet Legris zu diesem Anlass auch immer illustre Gäste ins Haus am Ring.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft