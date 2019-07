Ein Zimmer in diffuser grau-grüner Atmosphäre: Fenster, Türen und Vorhänge werden wie von Geisterhand geöffnet und geschlossen, schräge Beleuchtung wirft Schattenbilder an die Wände, psychologisierende Videos im Hintergrund, karg in weißem Lack der Tisch und die Stühle, dafür grelle Kostüme für die Nebenrollen: ein surreales Panoptikum als Spielfeld für innermenschliche Prozesse zwischen Traum und Wirklichkeit.

