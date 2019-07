Zuviel, zuviel!“ – Stimmt, falsches Stück: „Tannhäuser“ hat erst nächste Woche in Bayreuth Premiere. Aber ein bisschen konnte man ihn beim neuen Spiel auf dem See der Bregenzer Festspiele schon verstehen, den lüsternen Minnesänger, der der unablässigen Sinnesfreuden im Venusberg überdrüssig wird. Denn das, was da an Kopf und Händen so riesig aus dem Bodensee ragt, spielt zwar optisch alle Stückln, aber gerade dadurch etwas wenig „Rigoletto“.

