„Medée“: Rächerin, Furie, Mutter, Liebende

Opéra Comique ist die formale Rubrizierung eines Musiktheaterwerks mit Dialogen. Cherubinis „Medea“-Vertonung ist dennoch eine Tragödie. Eine, die des Komponisten Zeitgenossen und Nachfolgern hohen Respekt abforderte, dann aber erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt wurde. Der Dirigent der Festspielpremiere am 30. Juli über ein außerordentliches Werk.



Es gibt zahlreiche Vertonungen des Medea-Stoffes – was macht gerade den Reiz der Version Cherubinis aus?



Thomas Hengelbrock: Cherubinis Oper ist ein ganz eindrücklicher Nachvollzug der psychologischen Entwicklung Medées, was auch an dem hervorragenden, außergewöhnlich modernen Libretto liegt, an dem Cherubini fast sein ganzes Leben gearbeitet hat. Der Komponist hat musikalisch umgesetzt, wie Medée für sich wirbt, ja, wie sie anfangs noch alle Argumente auf ihrer Seite hat und wie sich das nach und nach ändert. Er verfolgt diesen psychologischen Strang sehr präzise. Dazu verlässt Cherubini das Tableau der großen Nummernopern und beginnt das Stück mehr und mehr durchzukomponieren. Wenn das Drama seinen Höhepunkt erreicht, hört man 15 Minuten lang durchkomponierte Musik.



Sie spielen die Pariser Originalversion, nicht die bekanntere, mit nachkomponierten Rezitativen von Franz Lachner ergänzte und Anfang des 20. Jahrhunderts ins Italienische übersetzte Fassung. Welche Adaptionen haben Sie selbst noch durchgeführt?

