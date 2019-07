Karge Töne und Sturzbäche in a-Moll für die arme Seele

Was für ein Kontrast! Nach Zelenkas elektrisierenden Höllenvisionen am Vormittag erwies sich Arvo Pärt am Abend im Mozarteum gleichsam doppelt als Meister des Weglassens. Wie völlig erschöpft trug der Solotenor seine Bitte um Erbarmen vor – und die Klarinette kommentierte die Stille mit kargen Tönen, als tropften Tränen auf das Notenpapier. Ja, Tränen: „Lacrimae“ sind heuer das Leitthema der Ouverture spirituelle, das Österreichische Ensemble für Neue Musik und der Chor des Bayerischen Rundfunks erkundeten Pärts vielfach zurückgenommene Vertonung des Psalmentexts.

