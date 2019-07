„Lachrimæ“: Dowlands fashionable Tränen

Die ehernen Schlussakkorde von Busonis „Fantasia contrappuntistica“ in der Interpretation von Igor Levit brausten ihm noch im Kopf, da durfte der unermüdliche Besucher der Ouverture spirituelle eine gute Stunde später auf den Klang von Gambenconsort und Laute niedersinken, als wäre dieser ein kostbares altes Daunenkissen: etwas zerzaust von der Zeit, aber nach wie vor edel – und verletzlich, zumal in der diffusen Akustik der Kollegienkirche. Bei den ganzen Tränenseen des heurigen Programms durften auch die 1604 veröffentlichten „Lachrimæ, or Seaven Teares“ aus der Feder von John Dowland nicht fehlen, selbst wenn sie weltlichen Ursprungs sind – eine Sammlung von Instrumentalfassungen seiner berühmtesten Lieder, erweitert durch allerlei Tanzsätze. Und Jordi Savall, die Gambisten seines Ensembles Hespèrion XXI sowie der Lautenist Rolf Lislevand ließen das Publikum, das vor allem in den hinteren Reihen die Ohren gehörig zu spitzen hatte, an ihrer intimen Deutung teilhaben.

