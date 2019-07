Archaik, Jeremiaden und kühner Kontrapunkt

Noch ein Miserere, ein Flehen um die Vergebung der Sünden – diesmal vertont von dem aus Spanien stammenden Renaissance-Meister Tomás Luis de Victoria, einem Schüler Palestrinas in Rom: Nach der barocken Dramatik bei Zelenka und der zumindest anfangs extremen Kargheit beim Zeitgenossen Arvo Pärt in den letzten Tagen bei der Ouverture spirituelle war das eine im rituellen Wechsel von Vorsänger und vierstimmigem Ensemble betont ruhige Deutung des Textes, die nicht Emotionen schüren und die auf die Büßerbrust klopfende Faust verdeutlichen will, sondern die ehrwürdige Schönheit dieses Vorgangs der Demut – und das übergeordnete Vertrauen auf die göttliche Gnade.

