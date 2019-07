"Idomeneo": Liebesspiele im Plastikmüll-Dekor

„Und Rezitative“, ruft der Graf, wenn in Richard Strauss' „Capriccio“ über die Oper diskutiert wird. Wie oft hat sich der Kultur-Adabei gewünscht, diese notorisch langweiligen Stellen in Barock- oder Mozart-Opern mittels Fernbedienung zu überspringen? Teodor Currentzis macht's möglich. Nur die Accompagnati, in denen das volle Orchester begleitet, fanden Gnade. Die Secco-Rezitative sind gestrichen. Die Handlung sollte doch der Regisseur erzählen können. Meint man...

