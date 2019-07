Netrebko bei den Salzburger Festspielen: Die Diva und der Stimm-Tsunami

Wer hat nun recht? Die Festspiele zeigen uns verrätseltes Bildertheater einerseits, bieten andererseits die Weltstars, die früher einmal in Salzburg immer auch bei szenischen Produktionen erwartet wurden, vor allem in konzertanten Aufführungen. Noch dazu solchen von Werken, die in der fast 100-jährigen Geschichte kaum je als festspieltauglich galten. Einen Karajan hat man beinah noch gesteinigt, als er Verdis „Aida“ aufs Programm setzte.



Nun also Cileas „Adriana Lecouvreur“ – was hätte Festspielgründer Richard Strauss dazu gesagt? Ein filmreifes Spektakel, der Paradoxien nicht genug, konzertant. Und danach befand mit Sicherheit die Mehrheit der Gäste: Inszenierung? Brauchen wir gar nicht!



Tatsächlich bannt eine Anna Netrebko ihr Publikum ja ganz ohne Regisseur. Wo sie erscheint, ist Theater. Musiktheater. Das funktioniert, scheint's, ganz von selber.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.07.2019)

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft