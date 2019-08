Der Kampf um die Wiener Schule in Salzburg – Teil II

Dass es der neue Chefdirigent der Berliner Philharmoniker einem Maurizio Pollini gleichtut, dürfte manchen überraschen: Kirill Petrenko konfrontiert in Salzburg (am 25. und 26. 8.) Beethoven mit Alban Berg und Tschaikowskys Fünfte mit Schönbergs Violinkonzert, also mit einem der zentralen Werke der Zwölfton-Ära, für Interpreten (Solistin: Patricia Kopatchinskaja) wie Hörer nicht leicht zu dechiffrieren.

Dass experimentell Verstörendes in Wien schon früher etabliert war, erfahren die Festspielgäste aber bereits im Klavierabend von Mitsuko Uchida (24. 8.): Während der drei letzten Schubert-Sonaten dürften die Hörer spätestens im langsamen Satz der A-Dur-Sonate aus dem Staunen nicht herauskommen! (sin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2019)