Jetzt scheint der Salzburger Skandal perfekt

Die Eingeweihten haben es prophezeit: Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer könnte durch seine Entscheidung, den Osterfestspielen mit Nikolaus Bachler einen neuen künstlerischen Leiter vorzusetzen, einen Abgang Christian Thielemanns provozieren.



Dieser Tage wurde ein Schreiben des Dirigenten bekannt, in dem er den Aufsichtsrat der Osterfestspiele über seine Pläne für die kommenden Jahre informiert. Seinen Vertrag als künstlerischer Leiter versteht Thielemann dahingehend, dass ihm die Entscheidungsbefugnis über alle künstlerischen Fragen obliege. In dieser Eigenschaft hat er für die Osterfestspiele 2022 eine Neuproduktion von Wagners „Lohengrin“ – die später von der Dresdner Semperoper übernommen werden soll – und für 2023 Richard Strauss' „Elektra“ in Aussicht genommen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2019)

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft