Philharmonische Todesklänge nebst blendender Laune

Bei einem pessimistischen Komponisten wie Mahler schwingt der Tod immer mit. In den „Kindertotenliedern“ wie in der Fünften Symphonie, auch wenn diese zwischendurch mit viel erfüllter Lyrik und ländlicher Heiterkeit aufwartet. Auf die Wiederholung des jüngsten Festspielprogramms der Wiener Philharmoniker kommenden Juni in Wien darf man schon jetzt große Erwartungen setzen. Im Großen Festspielhaus kam die cis-Moll-Symphonie jedenfalls überzeugend über die Rampe, nicht zuletzt, weil Barenboim nichts forcierte. Er ließ sich weder vom einleitenden Trauermarsch zu falschem Pathos verleiten noch im Adagietto zu unpassender Sentimentalität verführen. Stets wählte er Tempi, die das komplizierte Lineament dieses Werks – vornehmlich im komplexen Scherzo und im diesmal erfreulicherweise nicht in übertriebener Lautstärke ertränkten Rondo-Finale – ganz selbstverständlich deutlich werden ließen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2019)

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft