Innsbrucker Festwochen: Pyjamaparty mit Kaiser Otto

Der Kaiser im Nachthemd – wie würdelos! 1965 waren Monarchienostalgiker noch entrüstet, als in Michael Kehlmanns TV-Verfilmung von Joseph Roths „Radetzkymarsch“ Seine Majestät – übrigens genau der Vorlage entsprechend – in knielanger Weißwäsche zum Sinnieren auf seinen Balkon trat. In der Kaiserstadt Innsbruck ist man da heute weniger zimperlich: In der Regie von Anna Magdalena Fitzi spielt sich praktisch der ganze zweite Teil von Georg Friedrich Händels Oper „Ottone“ als Pyjamaparty der hochadeligen Gesellschaft ab, wobei Ausstatterin Bettina Munzer ein Hotel zum Schauplatz erkoren hat. Da geben sich gekrönte und leidvoll ungekrönte Häupter wie in einer Jugendherberge trotz gebotener Nachtruhe geheime Stelldicheins, sind dabei aber beileibe nicht nur mit Taschenlampen bewaffnet . . .

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2019)

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft