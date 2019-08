Innsbrucker Festwochen: Babylonische Liebesverwirrungen

Tu felix Persia nube: Es könnte eine Anspielung auf die sprichwörtliche Heiratspolitik der Habsburger gewesen sein, dass in „La Dori“ die Hochzeit zwischen der nikäischen Prinzessin Dori und dem persischen Kronprinzen Oronte schon in deren Säuglingsalter beschlossen wird – und sich die beiden schließlich bei einer Liebesheirat in die Arme fallen dürfen: Vernunft und Staatsräson, so die Moral von der Geschicht', verwandeln sich in persönliches Glück. Außerdem bekommt Doris Schwester Arsinoe den ägyptischen Thronerben Tolomeo ab, weshalb es sogar Jubel, Trubel, Doppelhochzeit heißt. Nicht einmal ein Bösewicht muss ausgeschaltet werden in dieser halb ernsten, halb komischen Story, die sich der Tiroler Landesfürst Erzherzog Ferdinand Karl 1657 dichten und komponieren ließ, von seinem Hofpoeten Giovanni Filippo Apolloni und seinem Hofkapellmeister Pietro Antonio Cesti, der vor 350 Jahren gestorben ist. Dennoch sind die Figuren zweieinhalb Stunden lang in exemplarisch chaotische Gefühlsstrudel und Gewissenskonflikte hart an der Grenze zur Parodie verstrickt – geheime Identitäten mit Crossdressing sowie mehrere (aufgehobene) Todesurteile inklusive: Am Schauplatz Babylon gibt es statt der biblischen Sprachverwirrung hier ein Liebestohuwabohu vom Feinsten.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2019)

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft