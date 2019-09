Als Elīna Garanča 2003 neben ihrem Salzburger Festspiel-Debüt (Annio in „La Clemenza di Tito“ unter Nikolaus Harnoncourt) auch in einer Mozart-Matinee die Sopran(!)-Arie „Non temer, amato bene“ mit Bravour gelang, war sie weit mehr als ein Geheimtipp. Dann explodierte die Karriere erwartungsgemäß, heute ist sie ein Topstar und verkauft ihre Kunst vornehmlich in Konzerten und in kleineren Dosen – alles penibel und ökonomisch ausgedacht und exekutiert.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.09.2019)

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft