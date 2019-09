Meditationen über das Allzumenschliche von Shakespeare bis Piaf

Im Haus am Ring sind die goldenen Hofmannsthal-Verse zum Thema Zeit wohl noch nie so platt und sinnentleert über die Rampe gekommen wie bei Elisabeth Kulman. Die Schuhe der Marschallin sind ihr um ein paar Nummern zu groß, und es fehlen Kulman auch an allen Ecken und Enden die Fertigkeiten des Showbiz. Was sich so verkrampft wie hochtrabend „Multi-Genre Music-Show“ nennt, entpuppt sich als ein Mischmasch von Plattitüden und Geschmacklosigkeiten. Nach einer im Falsett angedeuteten Pamina-Arie spielt die achtköpfige Band das Schubert-Thema „Der Tod und das Mädchen“ – „Konnt' ein Sinn unsinniger sein?“, dürfte man mit Wagners Beckmesser dazu sinnieren.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2019)

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft