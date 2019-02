"Lucia di Lammermoor", rundumerneuert

Am Samstag sang Edita Gruberova die Lucia di Lammermoor – in Budapest. Das Zusammentreffen mit der Premiere der Neuinszenierung von Donizettis „Dramma tragico“ an der Wiener Staatsoper darf als Treppenwitz der Interpretationsgeschichte gewertet werden. Denn die Wiener Premiere dieser Oper von 1978 stand am Beginn des Siegeszuges der Pressburger Primadonna. Sie verabschiedet sich nun von ihrem Publikum in der nämlichen Partie – ein wenig weiter östlich.