Dieser bleiche Otello hält lange stand

Von Adrian Nobles neuer „Otello“-Produktion darf behauptet werden, dass sie, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, der Wiener Staatsoper für lange Zeit erhalten bleiben könnte. Zwar hat Bühnen- und Kostümbildner Dick Bird die Handlung in die Spätzeit der englischen Kolonial-Herrlichkeit verlegt und führt in exquisit ausgestatteten Veduten eine Mixtur aus westlich-bürgerlicher Besatzer-Zivilisation und maghrebinischer Kultur vor Augen; und Aleksandrs Antonenkos Otello muss, wiewohl in Boitos Libretto durchwegs als „il moro“ apostrophiert, als bleicher Geselle seinen Mann stehen.

