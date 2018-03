Igor Strawinsky: "Le Sacre du printemps"

Es ist zwar eine der virtuosesten Orchesterpartituren, die je instrumentiert wurden, und doch: Schon sein Lehrer Rimski-Korsakow hatte Igor Strawinsky darin bestärkt, am Klavier zu komponieren. Ein Arrangement des "Sacre du printemps" für zwei Klaviere ist also so etwas wie ein Rückgriff auf den "Originalklang". Tatsächlich hat Strawinsky ein solches schon vor der Orchesterfassung geschrieben. Marc-Andr Hamelin und Leif Ove Andsnes haben es eingespielt und das Concerto von 1935 sowie Petitessen wie den Tango und die Zirkuspolka dazu. Da tönt die wilde Frische des edelsten aller "Schlaginstrumente" (Paul Hindemith)...