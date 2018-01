Salzburger Museum nach „Sauna-Prinzip“

Ab 1. September könnte das Wort „Garderobe“ für Salzburgs Kunstpublikum einen neuen Reiz bekommen: Der an diesem Tag das Museum der Moderne übernehmende Deutsche Thorsten Sadowsky (56) möchte sein Programm nach dem „Sauna-Prinzip“ gestalten, wie er gestern, Mittwoch, bei seiner ersten Pressekonferenz kundtat. Das hat allerdings weniger mit Bekleidungsvorschriften zu tun als mit Sadowskys Kunstverständnis: In seiner Vision für die beiden Häuser am Mönchsberg und in der Altstadt möchte er „warm und kalt“ zusammenbringen – und meint damit „klassische Moderne mit neuen Sichtweisen“.

Eine Polarisierung, die an seiner letzten Station liegen könnte, einem Museum der klassischen Moderne, dem Ernst-Ludwig-Kirchner-Museum in Davos. Davor leitete er ein Kunstmuseum auf der nordfriesischen Insel Föhr und die Kunsthalle im dänischen Aarhus. Schon dort war ihm die Vermittlung ein besonderes Anliegen. Außerdem werde er die Vernetzung mit lokalen und internationalen Partnern intensivieren, betonte er.

Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne), der mit dem Führungsstil der bisherigen Direktorin, Sabine Breitwieser, nicht zufrieden war, betonte am Mittwoch Sadowsyks „skandinavischen Führungsstil“ („flache Strukturen und klare Vorgaben“) – ein anderer wäre beim Personalstand der bisherigen Stationen allerdings schwer möglich gewesen. Den Erfolg des neuen Direktors wolle Schellhorn jedenfalls „nicht in Besucherzahlen“ messen. Unter die „magische Zahl von 100.000“ wolle er aber dennoch nicht „sacken“. 2017 waren es rund 110.000. (sp/APA)

