Alices Welt in Linz: Verzaubert, aber unverstört

Und was nützen Bücher ohne Bilder und Gespräche?“, fragt sich Alice, als sie am Ufer des Flusses sitzt, nicht lesen will wie die Schwester und sich unendlich langweilt. Was sich gleich ändern wird, wie wir wissen, gleich hetzt der Hase mit der Uhr vorbei („O weh, o weh! Ich werde zu spät kommen!“). Nicht nur für „Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll. Auch für die vielen Menschen, die eben nicht nur lesen wollen, sondern auch Bilder und Gespräche suchen, die zeitgenössische Kunst, die sich so elitär, so spröde geben kann, aber scheuen. Seit 2009 dürfen auch sie sich berauschen, wortwörtlich, feiert mit dem „Höhenrausch“ in der Linzer Innenstadt, im Offenen Kulturhaus Centrum (OK) des Landes Oberösterreich, ein Ausstellungsformat Erfolge, wie man es sich nur wünschen kann.

Um die 130.000 Besucher reisen zum Teil extra an jedes Jahr für diesen Kunst-Erlebnis-Parcours, der über Dächer, Parkhäuser, Kirchtürme etc. von einer spektakulären Kunst-Installation zur nächsten führt und so gar keine Berührungsängste zu populärem Vergnügen hat. Als wenn der deutsche Künstler Carsten Höller, der die Museen dieser Welt mit seinen Rutschen und Karussellen als Jahrmärkte der Sophistikation enttarnt, als OÖ-Kulturreferent engagiert worden wäre. Wurde er natürlich nicht, im Gegenteil, in der oberösterreichischen Kulturszene wird im Moment gespart was geht, die Landesgalerie ist schon weg. Und man kann sich fragen, wie viel „Höhenrausch“ Kulturpolitik erträgt – hat er die Quote verdorben?

Das OK Centrum, das seit Jahren ein seriöses, internationales Kunst-Programm bot, mit Besucherrekorden aber nicht weiter auffiel, scheint durch den „Höhenrausch“ jedenfalls gesichert. Die Sommer-Veranstaltung wurde jetzt sogar durch eine Winterversion ergänzt: „Sinnesrausch“ heißt sie, und steht unter dem Motto „Alice verdrehte Welt“, was grammatikalisch holpert, typografisch auf dem Werbematerial verschleiert wird, aber sowieso gilt in diesem literarischen Nonsense-Zusammenhang: „Ich bin nicht verrückt, meine Realität ist nur anders als deine“, sagte schon die Grinsekatze.

Zitate wie dieses begleiten einen durch die Ausstellung, die an ihrem Beginn ebenfalls ein wenig holpert. Die Ausgabe von angeblich fluoreszierenden Mänteln, auf denen irgendwo irgendetwas erscheinen soll, erschließt sich nicht. Auch nicht, was man erleben kann, steht man auf diesem wunderschönen grasgrünen Hügel im ersten Raum und lauscht einer Audio-Installation, für deren Verständnis man Glück und Geduld haben müsste. Aber mit Geduld hat es „Alice“ nicht so. Also schieben wir den roten Samtvorhang zur Seite und steigen hinunter in den Kaninchenbau, endlich (nicht fallen!).

Stiegen führen in den Keller des Nachbarhauses, des ehemaligen Ursulinenklosters. Wir blinzeln durch Schlüssellöcher, entdecken tatsächlich den Hasen, den die Schweizerin Andrea Loux auf der Flucht zeigt, eingeklemmt in einen Briefschlitz, eingeklemmt zwischen einem Hier und einem Dort, ein schönes Bild, überhaupt lohnt es, dieser Künstlerin zu folgen, sie taucht noch einmal auf. Inzwischen ist man tatsächlich der Anleitung gefolgt und hat neunmal den Knopf gedrückt, damit der Lift endlich kommt („Wie lange ist für immer?“ – „Manchmal nur eine Sekunde“). Hinauf geht es in den herrlichen hölzernen Dachstuhl, das sind die Highlights dieser Parcours-Geschichten, an derart grandiose Orte zu kommen, die sonst verborgen sind. Das Ende des langen Raumes ist eine Täuschung – hier kauert ein Riesen-Mädchen in viel zu engem Raum, gebannt auf Video von eben dieser Andrea Loux wieder.

Überdimensionaler Indoor-Spielplatz

Derartige Raumwunder ziehen sich durch diesen von den Kuratorinnen Katharina Lackner und Genoveva Rückert gemischten „Sinnesrausch“. Der von Buchstaben-Discokugeln von Mischa Kuball verzauberte Kirchendachboden etwa – nicht von dieser Welt. Die schaurige Idee eines „Ewigen Lebens“, der Werner Reiterer uns auf einem leeren weißen Podium nachjagen lässt, Schritt für Schritt einem imaginären Alter Ego folgend, das unter uns zu schreiten scheint – verdrehte Welt eben.

Gut 30 Künstler sind hier vertreten, darunter sogenannte Stars wie Cosima von Bonin (mit einem schlafenden Riesen-Stoffkaninchen) und Pipilotti Rist (mit einer Puppenstube), aber auch Videos von Studierenden der Linzer Kunstuni. Alles da, um die Massen zu unterhalten, auch ein Indoor-Spielplatz, der gefühlte 20 Prozent der Fläche einnimmt. Das ist die Gefahr an diesem Format, das in dieser Ausgabe gar seicht wirkt: Es will zu sehr gefallen, unsere Wahrnehmung nur so ein bisschen strapazieren. Völlig unverstört, die Köpfe alle noch dran, huschen wir wieder aus dem Kaninchenbau. Wir wussten, um mit Alice zu sprechen, wer wir waren, als wir hineingingen. Und haben uns seither auch nicht verändern müssen.

„Alice verdrehte Welt“, bis 2. April, Mo., Mi., Fr., Sa., So. 10–18 h, Do. 10–20 h. OK-Platz 1, Linz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.01.2018)