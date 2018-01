Vatikan nimmt erstmals an Architektur-Biennale teil

Mit dem Projekt einer Waldkapelle wird der Vatikan 2018 erstmals an der Internationalen Architekur-Biennale in Venedig teilnehmen. Zehn Architekten entwarfen Kapellen aus unterschiedlichen Materialien für das Kirchenprojekt auf der Architekur-Ausstellung, wie der Vatikan am Montag laut Kathpress mitteilte.

Die 16. Architektur-Biennale in Venedig, ein der wichtigsten Architektur-Ausstellungen der Welt, findet von 26. Mai bis 25. November 2018 statt. Die Kapellen sind im Vatikan-Pavillon in einem Wald auf der Laguneninsel San Giorgio Maggiore zu sehen. Sie sollen im Anschluss weiterverwendet werden. Inspiriert wurde der Beitrag des Heiligen Stuhls für die 16. Architektur-Biennale den Angaben nach von einer Waldkapelle, die der schwedische Architekt Gunnar Asplund 1920 für den Stockholmer Friedhof geplant hatte. Die Architekten der Biennale-Kapellen kommen aus Italien, Spanien, Portugal, England, USA, Australien, Brasilien, Japan, Chile/Serbien sowie Paraguay.

An der Kunst-Biennale nahm der Vatikan erstmals 2013 mit einem Pavillon zur Schöpfungsgeschichte teil, 2015 widmete er sich dem Thema "Ursprung". Im Vorjahr ließ der Vatikan die Kunst-Biennale aus, um sich ganz auf die Premiere bei der Architekturbiennale 2018 zu konzentrieren.

(APA)