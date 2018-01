Crowdfunding: „Umwege erhöhen die Ortskenntnis“

Spektakuläre Kunstinstallationen im öffentlichen Raum sind relativ selten in Wien. Was die freie Kuratorin Tina Zickler, die zuletzt die Handwerksausstellung im MAK kokuratiert hat, jetzt vorhat, ist auch genau genommen keine Kunst. Sondern eine kulturhistorische Intervention. Und zwar an einem der unattraktivsten Plätze der Wiener Innenstadt, dem Schwarzenbergplatz, über den man sich den Weg suchen muss: Gerade hier möchte Zickler jetzt ein begehbares Labyrinth aus 400 Pflanzen in Töpfen aufbauen, das von Mitte April zwei Monate lang bei freiem Eintritt für alle offen steht. Begleitet wird das Ganze von einer Freiluftausstellung auf Litfaßsäulen, auf denen die Geschichte dieses so geheimnisvollen Ornaments erzählt wird, das symbolisiert, wie zumindest wir im Abendland gelernt haben, unseren Lebensweg zu verstehen – über viele Windungen zu einem zentralen Ziel zu gelangen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2018)