Zum 100. Todestag: Ein Blümchen für den Gustav

Eine Hundezone. Die wäre nicht so Gustav Klimts Fall gewesen, er war eindeutig Team Katze. Die Turngeräte hätten ihm gefallen, er machte täglich Leibesübungen, ja, es gibt sogar ein Gerät zum Rudern im Gustav-Klimt-Park in Penzing, ein Sport, den er in der Sommerfrische am Attersee so liebte. Gegenüber der Spielplatz wäre auch goutiert worden. Klimt mochte Kinder, immerhin soll der heiratsunwillige Polyamorist 16 gezeugt haben, einige hießen Gustav, immerhin für ein paar ist finanzielle Unterstützung überliefert (was damals nicht selbstverständlich war). Zumindest um seine halbverwaiste Nichte Helene, die Tochter seines verstorbenen Lieblingsbruders, hat er sich auffällig gekümmert. Es gibt entzückende Fotos vom Mädchen, das am Bauch dieses seltsamen Onkels in seiner blauen Malerkutte liegt, am Steg am Attersee.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2018)